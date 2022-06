Femeie din Oarța, bătută în toiul nopții. Ce au constatat polițiștii? ​In noaptea zilei de 05 iunie, polițiștii din Farcașa și Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in satul Oarța de Sus o femeie a fost agresata de concubinul acesteia. ​La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 37 de ani din Oarța de Sus a lovit-o pe concubina acestuia, o femeie de 48 de ani. ​In cauza, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu și continua cercetarile sub aspectul comiterii infracțiunii de violența in familie. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

