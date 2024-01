Femeie de 65 de ani, salvată de jandarmi. Își găsise adăpost în spatele Prefecturii Botoșani Femeie de 65 de ani, salvata de jandarmi. Iși gasise adapost in spatele Prefecturii Botoșani Duminica seara, la ora 20.40, subofițerul jandarm aflat in serviciul de paza și protecție instituționala la Instituția Prefectului – Județul Botoșani a observat la intrarea laterala, dinspre sediul ANAF, o femeie in varsta, cu un bagaj și o paine in mana. Femeia de 65 de ani i-a explicat jandarmului ca nu are unde sa doarma […] Citește Femeie de 65 de ani, salvata de jandarmi. Iși gasise adapost in spatele Prefecturii Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 29 de ani din Cugir, depus la Penitenciarul Aiud in baza unui mandat de executare al pedepesi inchisorii, dupa ce a condus sub influența alcoolului sau altor substanțe: Cați ani va sta in spatele gratiilor Barbat de 29 de ani din Cugir, depus la Penitenciarul Aiud in baza unui mandat de executare…

- Petrece in spatele gratiilor! Dumitru Buzatu ramane oficial in arest, fiind transferat in penitenciarul VasluiDumitru Buzatu ramane oficial in arest. Fostul baron PSD a fost transferat in penitenciarul Vaslui, iar in urmatoarele 21 de zile va fi supus mai multor analize medicale si evaluari psihologice.…

- Proxenet, dat in judecata dupa ce și-a sechestrat iubita intr-un apartament din Alba Iulia. Fata salvata de polițiști și jandarmi Un barbat, proxenet, a fost trimis in judecata de procurorii din Alba Iulia. Barbatul din Sibiu a ajuns in atenția polițiștilor dupa ce și-a batut iubita pe care o obliga…

- Generalul roman cu cea mai inalta funcție militara din serviciile de intelligence ale NATO, Paul Hurmuz, explica, in exclusivitate pentru „Adevarul”, jocurile de culise și aspectele mai puțin cunoscute ale razboiului din Orientul Mijlociu.

- CARAȘ-SEVERIN – Efective sporite de polițiști, jandarmi și pompieri vor veghea, pe parcursul minivacanței de Sf. Andrei și a Zilei Naționale, la buna desfașurare a manifestarilor, cat și la asigurarea liniștii și ordinii publice de inainte și de dupa! La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ),…

- Organizarea ultimelor manifestații pentru susținerea Palestinei, unde au putut fi auzite și scandari considerate antisemite, au fost legate de grupul informal „Solidaritate Romania Palestina”, loc unde lider este o persoana numita Cristian Popescu, foarte vocal la ultimele mitinguri.

- Primarul Ioan Turc a reacționat in cadrul conferinței de presa de astazi, dupa ce saptamanile trecute prefectul Teofil Cioarba l-a concediat pe consilierul Robert Linul, in urma unor postari denigratoare promovate pe Facebook. Acesta spune ca-l „intriga” decizia prefectului, in spatele careia crede…

- Irina Hansen și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar la un eveniment de campanie, relateaza KNTV . Nascuta in Romania in 1978, Irina a emigrat in Statele Unite pentru a "scapa de domnia opresiva a unui dictator comunist", potrivit unui comunicat de presa, deși la caderea regimului comunist…