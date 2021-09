Stiri pe aceeasi tema

- Koller-Jaziri Helma Mihaela este de negasit din 19 septembrie, cand, in jurul orei 12:30, a plecat de la domiciliul mamei sale din localitatea Teremia Mare, judetul Timis, iar pana in prezent nu a mai revenit. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au demarat, azi, verificari in vederea depistarii…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 14 ani, disparuta din orașul Recaș, județul Timiș. Oamenii legii au fost sesizați sambata de dispariția fetei. „In data de 17 septembrie, Bercea Argentina Florentina ar fi plecat de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi o fata in varsta de 16 ani, disparuta din comuna Șandra, județul Timiș. Azi, 17 august, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția minorei. In data de 15 august, in jurul orei 21:30, Nicoleta Mihaela Bujor…

- Un copil dintr-o localitate din Timiș a fost dat disparut de familie vineri, 6 august. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari, pentru depistarea tanarului de 14 ani, din Sinpetru Mare.

- Un barbat in varsta de 37 de ani a disparut din Ciacova. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a-l gasi. In data de 18 iulie, Vasile Pop a plecat din Centrul de Ingrijire și Asistența Ciacova, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are 1,85 metri inalțime, par…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, disparuta de pe raza localitații Giroc, județul Timiș. „In data de 6 iulie, DRAGOMIR IULIA a plecat de la domiciliul sau de pe raza localitații Giroc, județul Timiș, iar pana in prezent…

