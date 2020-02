Stiri pe aceeasi tema

- Caz incredibil in județul Timiș: o femeie de 41 de ani a stat legata cu lanțuri la picioare si inchisa in casa. Este bolnava psihic, iar tatal, care are 80 de ani, sustine ca nu o poate stapani. Atentie, informatii care va pot afecta emotional!

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 17 de ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. „In data de 08 februarie a.c., Alba Ana-Maria Clara ar fi plecat de la domiciliul din localitatea Periam, strada Visinului judetul…

- Motto: ”Nu poti face bine oamenilor impotriva vointei lor. Lasa-i pe nistoresti sa-i intoxice pe prosti! Lasa-i pe PSD-isti sa se bucure de infectiile intraspitalicesti! Copiii tai, sotia, bolnavii si cercetarea te asteapta! Eu te felicit pentru tot ce-ai realizat! Multumesc tuturor celor care te-au…

- Localitatea Racovița din judetul Timiș va fi ținta urmatoarei ediții Color the Village – Coloreaza Satul. Aici, la finalul lunii iunie, voluntarii “Acasa in Banat” vor colora și renova 30 de case. The post La Racovița, in Timiș, 30 de case vor fi colorate și renovate de voluntarii “Acasa in Banat” appeared…

- Cei de la ISU Timiș au fost solicitați, astazi, sa intervina la un accident rutier, mașina rasturnata in afara parții carosabile, intre Saravale... The post Masina rasturnata pe camp, in Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Accident ca-n filme azi-dimineața, in Timiș. Un barbat s-a rasturnat in afara șoselei cu autoturismul pe care-l conducea și a ajuns cu roțile in sus. Norocul l-a ajutat, insa, scapand fara sa fie grav ranit. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, dupa ce un autoturism s-a rasturnat pe…

- Un accident spectaculos si din fericire fara victime a avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Timis, intre Saravale si Sanpetru. O masina a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat cu rotile in sus pe campul de langa sosea. The post S-a rasturnat cu masina, dar n-a patit nimic. S-a intamplat pe o…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Lenauheim, judetul Timis. In noaptea de 27 spre 28 decembrie a.c., ZVUNCA ALICE NICOLETA ar fi plecat din comuna Lenauheim, judetul Timis, unde se afla…