Femeia strangulată într-un cabinet veterinar din Petroșani O femeie a fost strangulata intr-un cabinet veterinar din Petroșani de catre un barbat care apoi a incercat sa se sinucida cu un cutit. Ranile acestuia sunt superficiale si nu a avut nevoie de spitalizare. Barbatul se afla in custodia politiei. ”A fost comis un omor de catre un barbat de 30 de ani, victima fiind o femeie de 30 de ani. Fapta a avut loc intr-un cabinet veterinar, fara legatura cu serviciul victimei, care era medic veterinar. Prezumtivul autor a avut apoi o tentativa de sinucidere, dar intrucat ranile sunt superficiale, el fiind investigat la Spitalul de Urgenta Petrosani, a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

