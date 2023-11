Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat UNSAR Bicicliștii reprezinta una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic, din cauza expunerii directe la factorii de mediu, a lipsei protecției la impact și a stabilitații reduse a acestui tip de vehicule. Toate aceste aspecte determina o gravitate sporita a consecințelor…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri, 8 noiembrie, inceperea discuțiilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina și Republica Moldova. „Extinderea este o politica vitala pentru Uniunea Europeana”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Aceasta recomandare urmeaza sa fie…

- In data de 7 noiembrie 2023, domnul președinte George-Sergiu Niculescu, alaturi de domnii Mircea Man și Gabriel Andronache, vicepreședinții ANRE, a primit vizita delegației Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova condusa de domnul director general, Veaceslav Untila…

- Vor invața despre pedagogie și cetațenia digitala, educația STEAM, AI și democrație Asociația Techsoup Peste 7.700 de cadre didactice din Romania și Republica Moldova participa la cea de-a doua ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de Asociația Techsoup. In perioada 1-3 noiembrie, profesorii…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, organizeaza Conferința internaționala „Bisericile și puterea politica in anii comunismului. Destine individuale și mecanisme instituționale/ Churches and political power during communism: Individual biographies…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Operatorul rețelei naționale de transport al gazelor din Romania, Transgaz, a inceput sa opereze sistemul de transport al gazelor din Republica Moldova, inclusiv zona transnistreana, incepand de azi, 19 septembrie. Transgaz preia din data de 19 septembrie curent operarea rețelelor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației cerceteaza un cetațean din Republica Moldova dupa ce la controlul de frontiera s-a constatat ca permisul de conducere prezentat era fals. Incidentul a avut loc in data de 10 septembrie, cand in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- – Putem avea 10 milioane de turiști straini. Romania trebuie sa acționeze decisiv acum, daca vrem sa nu pierdem ”ultimul tren” – Actuala strategie propusa de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a injumatațit ținta pentru 2035 afirmata acum trei luni, de la 10 la 4,6 milioane de turiști…