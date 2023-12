Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita vineri moarta in Sectorul 2 al Capitalei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și polițiștii din Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei fac cercetari. Polițiștii de la Secția 8 au fost sesizați vineri, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul…

- Din primele cercetari, a reieșit faptul ca autorul a forțat deschiderea casetei in care se aflau banii din ATM, insa nu a reușit acest lucru, parasind sucursala bancara in urma declanșarii alarmei de efracție."La data de 28.12.2023, ora 23:20 in timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla…

- La data de 19 decembrie 2023, in jurul orei 11.50, Sectia 2 Politie, din capital, a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca la o adresa, din Sectorul 1, se aud tipete de femeie, pe casa scarii. Politistii s au deplasat la fata locului, au luat legatura cu o femeie, in varsta de 19 ani…

- Cine este tanara ucisa in dubla crima la Hoghiz. Ea a fost strangulata, mama ei a fost gasita carbonizataVineri seara, un barbat din Brașov și-a gasit soția carbonizata in curtea casei, iar pe fiica moarta in casa, cu urme de strangulare. Misterul se adancește in cazul dublei crime din Hoghiz.…

- Presupusul autor al crimei din sectorul 6 din București a fost prins, potrivit unor surse Digi24. Este vorba despre nepotul femeii care a fost stropita cu benzina și apoi incendiata, conform acelorași surse.

- Marcel Ilie Serbuc, acuzat ca a ucis-o pe fiica de 12 ani a concubinei sale, cadavrul copilei fiind gasit in lada canapelei intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, a fost trimis in judecata, acuzatiile fiind de omor calificat si talharie. Conform avocatului Adrian Cuculis, Marcel Serbuc a fost…

- Un șofer baut a fost prins miercuri, 18 octombrie, de doi jandarmi, care se indreptau spre casa, dupa ce a lovit un copil de 14 ani pe trecerea pentru pietoni, in Sectorul 5 al Capitalei. Jandarmii au gasit copilul intins pe șosea și au chemat o ambulanța care l-a dus la spital, anunța Jandarmeria Romana.„In…

- Un adolescent de 16 ani, dat in urmarire internationala, a fost prins de politistii din Bucuresti. El se afla intr-o masina care a fost oprita in trafic, pe o strada din Sectorul 6. Tanarul este suspectat ca a dat sapte spargeri la magazine din Germania, scrie News.ro. Politistii bucuresteni au oprit…