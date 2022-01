Femeia de 43 de ani a intrat cu masina in sant La data de 4 ianuarie a.c, ora 06.30, polițiștii Serviciului Rutier au fost solicitați sa intervina la un accident de circulație produs pe Drumul Național 1F, km 66+700 m, intre localitațile Ciumarna și Romanași. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, o femeie de 43 de ani, din municipiul Zalau, care conducea autoturismul pe drumul menționat, intr-o curba la stanga, a parasit partea carosabila și a intrat in șanțul de pe partea dreapta. In urma impactului, a rezultat ranirea ușoara a conducatoarei auto care a fost transportata la o unitate spitaliceasca. Conducatoarea… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

