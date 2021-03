Femeia care și-a umplut casa cu gunoi nu poate fi ajutată Oamenii cu mintea ratacita sunt in fapt oamenii nimanui. Nimeni nu le intinde o mana de ajutor. Autoritațile sunt blocate in restricțiile normelor legale, familia ii abandoneaza, cei din jur intorc capul. Este și cazul locatarei dintr-un blocul din cartierul craiovean Rovine despre care relatam in Gazeta de Sud. Femeia aduna gunoi de tot felul si il duce in casa. Pungi pline cu mizerie, pet-uri, borcane, conserve, mancare stricata, cutii de carton si plastic, resturi printre care misuna soarecii si gandacii sunt ticsite in locuinta de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Rovine. Mizeria… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este incredibil ce poate strange o craioveanca in propria-i locuinta. Femeia aduna gunoi de tot felul si il duce in casa. Pungi pline cu mizerie, pet-uri, borcane, conserve, mancare stricata, cutii de carton si plastic, resturi printre care misuna soarecii si gandacii sunt ticsite in locuinta de la…

- Circula pe rețelele de socializare un clip in care un barbat iși lovește cu cruzime baiețelul de doar 7 ani sub privirile mamei. Barbatul abia a ieșit din inchisoare dupa ce și-a violat fiicele vitrege. Momentan este reținut pentru 24 de ore. Cazul șocant de agresiune a avut loc in luna ianuarie, in…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Hunedoara si Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Hunedoara au declansat, luni, anchete sociale la domiciliile celor doi copii, de 13 ani si de opt ani, care au fost agresati de un barbat de 29 de ani, duminica…

- Poliția Locala continua sa se implice in campania de ajutorare a persoanelor fara adapost, printr-o noua acțiune desfașurata aseara, in timpul careia „oamenii strazii” identificați au primit ceai cald și sandviciuri. Organizata de Asociația „Sfinții Spiridon și Irina” in parteneriat cu Direcția Generala…

- Autoritatile din Marea Britanie le-ar putea oferi cetatenilor englezi 500 de lire daca au fost depistati pozitiv cu coronavirus, intr-o revizuire generala a schemei de sustinere pe timpul perioadei de autoizolare, informeaza The Guardian, scrie agerpres. Propunerea vine dupa ce un sondaj realizat de…

- Județul Buzau are un nou focar de coronavirus. Autoritațile au raportat 25 de noi imbolnaviri la Caminul pentru persoane varstnice din localitatea Smeeni. Instituțiea se afla in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau. Dintre cei 25 de bolnavi depistați cu coronavirus,…

- Persoanele fara adapost de pe raza Sectorului 1 pot fi gazduite, pe toata perioada in care conditiile meteo vor fi nefavorabile, in centrele sociale ale Primariei Sectorului 1. Persoanele adulte pot fi cazate la Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost (Soseaua Odai nr. 3-5), cu o capacitate…

- Sute de pachete de servetele, mii de topuri de hartie, dezinfectanti, materiale de curatenie, rechizite sau materiale sanitare, in valoare de 2,9 milioane lei, au fost gasite de catre primarul Sectorului 5, Cristian Piedone Popescu, in urma unei verificari efectuate la sediul Directiei Generale de Asistenta…