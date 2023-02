Stiri pe aceeasi tema

- A inceput numaratoarea inversa pentru decernarea premiilor Oscar. Desigur, marii castigatori raman un mister pana in 12 martie, dar stie deja cine va intretine atmosfera. Jimmy Kimmel va fi amfitrionul galei, iar Rihanna va pune in scena un moment artistic. Cantareata va interpreta una dintre piesele…

- Toti cainii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), inclusiv cainii eroi trimisi sa salveze victimele prinse sub daramaturi in urma unor cutremure, sunt antrenati intr-una dintre cele mai mari scoli de profil din Europa, situata in Padurea Dumbrava Sibiului

- Trei voluntari ai Asociației Caini de Salvare Transilvania au plecat in Turcia cu trei caini pentru a ajuta la gasirea și salvarea persoanelor prinse sub daramaturi. Asociația anunța ca a primit, marți, 7 februarie, prealertare din partea DSU pentru cei trei voluntari. Astfel, in baza protocolului…

- Dupa ce Bianca Dragușanu a decis sa o dea in judecata pe Claudia Patrașcanu in scandalul in care amandoua sunt implicate, acum cantareața reacționeaza și ii da replica. Vedeta marturisește ca blondina ar fi ramas fara bani și incearca sa profite de acest lucru. Cantareața precizeaza insa ca ea are dovezi…

- Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu ajuns in instanța dupa scandalul uriaș și replicile pe care și le-au dat una alteia. Cantareața e decis mai mult ca oricand sa o dea in judecata pe blondina pentru daune morale, dupa ce Bianca Dragușanu ar fi spus de ea ca e bolnava psihic. Iata ce spune interpreta…

- James Howard Jackson, in varsta de 20 de ani, a pledat vinovat pentru tentativa de omor, recunoscand ca a facut parte din grupul care l-a impuscat pe Ryan Fischer, un angajat ai cantareței Lady Gaga, in timp ce acesta plimba cei trei caini bulldog francez ai artistei, la Hollywood, in februarie 2021,…

- Un barbat care a agresat violent un angajat al cantaretei americane Lady Gaga pentru a rapi cainii vedetei a fost condamnat luni la 21 de ani de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat de tentativa de omor, scrie news.ro.