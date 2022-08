Femeia antreprenor. Care sunt codurile CAEN eligibile? Programul Femeia Antreprenor este un program sustinut din Fondul structural, cu un buget estimat pentru perioada 2022-2027 de 1.000.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 157.624.000 lei. Sunt eligibile microintreprinderile, intreprinderi mici și mijlocii care au cel putin unul dintre asociati femeie si care detine cel putin 50% din partile sociale/acțiuni ale societatii. Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea si sprijinirea inființarii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate și conduse de catre femei, imbunatațirea… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a majorat bugetul total al schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie cu circa un miliard de lei, de la 6,380 miliarde lei la 7,379 miliarde lei. Cabinetul Ciuca a modificat, in sedinta de joi, HG nr. 807/2014. Potrivit unui comunicat al…

- Ministerul Finanțelor stimuleaza afacerile din Romania și propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde…

- București, 20 iulie 2022: 40% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca nu și-au mai schimbat jobul dinainte de 2019, decizie motivata de o nevoie crescuta de stabilitate in contextul tulbure creat de pandemie și de implicațiile economice care i-au urmat. 2020 și 2021…

- Operatorii economici din Stațiunea balneoclimaterica din Pucioasa pot beneficia de sprijin din partea statului roman, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a afișat pe site-ul propriu (http://turism.gov.ro/web/2022/06/28/proiect-de-procedura-3/), spre consultare publica, proiectul Schemei de minimis…

- Valoarea totala estimata a ajutoarelor care pot fi acordate in cadrul schemei de ajutor de minimis, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptarii si pana la 31 decembrie 2023, este de maximum 500.000.000 euro, echivalent lei, in limita creditelor bugetare si de angajament…

- Valoarea totala estimata a ajutoarelor care pot fi acordate in cadrul schemei de ajutor de minimis, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptarii si pana la 31 decembrie 2023, este de maximum 500.000.000 euro, echivalent lei, in limita creditelor bugetare si de angajament…

- Fundatia Comunitara Brasov a dat startul apelului de idei si proiecte „Fondul pentru un viitor mai bun in comunitați” pentru Rasnov. Federația Fundațiile Comunitare din Romania și Lidl Romania dau startul la programul național de finanțare;„Fondul pentru un viitor mai bun in comunitați” in 5 orașe…

- Uniunea Europeana nu a atins obiectivul de a cheltui cel putin 20% din bugetul sau pentru perioada 2014-2020 pentru actiuni climatice, obiectiv pe care si l-a impus ea insasi, conform unui nou raport special publicat luni de Curtea de Conturi Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…