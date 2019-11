Femei din Srebrenica au protestat marti in fata Ambasada Suediei la Sarajevo impotriva acordarii Premiului Nobel pentru Literatura scriitorului austriac Peter Handke, din cauza pozitiilor sale pro-sarbe in timpul razboaielor din anii '90 din fosta Iugoslavie, informeaza AFP. Academia Suedeza anuntase in luna octombrie acordarea prestigiosului premiu lui Handke, considerat drept "mostenitorul lui Goethe", dar ale carui pozitii pro-sarbe in timpul conflictului au starnit violente polemici in trecut.



Potrivit traditiei, premiile Nobel vor fi inmanate in timpul unui banchet oficial…