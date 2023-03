Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, in varsta de 36 de ani, care anterior a muncit intr-o fabrica, locuiește și este crescatoare de gaini in Monteriggioni, o comuna din provincia Siena. Aceasta a ales sa plece de la locul de munca pentru a investi in ferma.

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig (28 ani, 777 WTA - clasament protejat) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Miercuri, 18 ianuarie, in runda inaugurala, romanca a fost…

- Fiecare semn zodiacal are trasaturile sale, insa atunci cand vine vorba de inteligența, zodii feminine reușesc ca de fiecare data sa faca fața tuturor provocarilor din viața lor și sa gaseasca intotdeauna soluții. Iata care sunt nativele inteligente din horoscop!

- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a declarat in cadrul unor intalniri cu administrația locala din Arad, ca banii europeni vor ajuta economia romaneasca in aceasta perioada dificila. Un prim punct al programului a fost vizitarea uneia dintre cele mai performante fabrici de productie din judetul…

- Șeful Autoritații de Supraveghere Financiara ii incurajeaza pe romani sa investeasca mai mult la Bursa de Valori București și sa aleaga in special companiile romanești. Nicu Marcu a declarat, la aniversarea a 140 de ani de la inființarea Bursei, ca este nevoie de o doza de patriotism economic in ceea…

- Grupul de monitorizare a coeziunii, format exclusiv din membri ai Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, a avut o noua reuniune, analizand investițiile din perioada 2014-2020. Eurodeputatul Gheorghe FALCA (PNL/PPE) a participat la aceasta reuniune in care au fost prezentate…

- Elisabeta Lipa, președintele Federației Romane de Canotaj, a fost premiata in cadrul Galei „Femei de Succes” pentru performanțele extraordinare din intreaga cariera, atat in calitate de sportiv (cea mai buna canotoare a secolului XX), cat și in calitate de foarte bun manager. Federatia Romana de Canotaj…

- Cu scaderi in medie de circa 10% in 2022, acțiunile tranzacționate pe Bursa de Valori București (BVB) și-au pierdut din stralucirea anilor trecuți, cand bateau fara drept de apel aproape oricare alta investiție. In aceste condiții, obligațiunile și...