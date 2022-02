Stiri pe aceeasi tema

- Miryam, superba artista cameleon revine in atenția fanilor cu o noua provocare și un nou gen muzical, dupa ce și-a incantat fanii cu muzica balkanica. Miryam participa anul acesta la Eurovision cu piesa “Top of the Rainbow”, o melodie de care este foarte mandra și pe care o lanseaza astazi oficial.…

- Zdob și Zdub și Frații Advahov sunt marii caștigatorii ai preselecției naționale pentru Eurovision 2022. Au invins cu piesa „Trenulețul”. Melodia caștigatoare a fost lansata in luna decembrie a anului trecut. „Speram sa aiba același impact, același succes. Sunt sigura ca vor avea o prestație de neuitat…

- Zdob si Zdub si Fratii Advahov sunt marii castigatorii ai preselectiei nationale pentru Eurovision 2022. Artiștii vor reprezenta Republica Moldova, la Eurovizion 2022, cu piesa „Trenuletul”, care are un mesaj unionist, potrivit Adevarul , care citeaza Unimedia.info. Piesa a fost apreciata și de omul…

- Scorpions a lansat piesa “Rock Believer”, cel mai recent single de pe noul album “Rock Believer (Deluxe)”, care va fi disponibil incepand cu 25 februarie 2022. Melodia este un angajament fundamental pentru muzica rock, compusa in stilul inregistrarilor lor remarcabile din anii ’80. “De-a lungul anilor,…

- Dupa colaborarea cu Kristiyana și Adrian Minune pentru „Loverboy” iata ca Laura Bruma revine in atenția fanilor ei cu o noua creație muzicala, alaturi de Balkanika Records și Any1&ParkPlaceProduction. Melodia pe care Laura Bruma o lanseaza azi se numește “In dreapta ta”, la care a filmat și un videoclip…

- Salem ilese a lansat piesa “Thank You Note”. Melodia este una special realizata pentru perioada sarbatoriilor, un cadou pentru fani, artista incercand sa grabeasca atmosfera de poveste prin lansarea acestei piese. Salem Ilese, tanara de 21 de ani, s-a pregatit pentru acest moment toata viata. Nascuta…

- ABBA a lansat piesa de Craciun, “Little Things”. Toate incasarile vor fi donate catre UNICEF, pentru a sustine Fondul Global pentru Protecția Copilului. Melodia este o reflectie asupra bucuriei diminetii de Craciun si a timpului petrecut in familie, in aceasta perioada speciala a anului. Piesa este…

- Tanara artista Yuka revine cu o noua lansare in 2021. Piesa „Soare Nebun” este urmatoarea surpriza din cadrul The Session by Global Records. Melodia este despre sentimentele puternice ale iubirii, unde orice obstacol este depașit prin puterea celor doi. Yuka a declarat despre noua sa lansare: “Cand…