Felicia Ovanesian: Nu exista autorizatie de construire pentru podul cladirii de pe strada Arhiepiscopiei“

Stiri pe aceeasi tema

- Documentul este valabil 24 de luni Infiinta in anul 2008, scoietatea Logistics Partners SRL are sediul in municipiul Constanta, strada Theodor Burada Logistics Partners SRL a obtinut o autorizatie de construire pentru investitia de pe strada Marcus Aurelius, prin care se modifica blocul edificat de…

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Stegi SRL necesar pentru Profi Rom Food SRL, pentru o investitie in municipiul Constanta.Prin AC 924 din data de 13 octombrie 2022, firma va reamenaja magazinul comercial Profi de pe bulevardul 1 Mai nr. 2, bloc J10, Constanta, valabilitatea…

- Cimitirul se afla pe strada Linistei nr. 2A, orasul Negru Voda Primaria Orasului Negru Voda a depus la APM Constanta un memoriu privind reabilitarea si modernizarea cimitirului orasenesc, cat si bransarea la utilitati publice, oras Negru Voda. Amplasamentul se afla pe strada Linistei nr. 2A, orasul…

- Prin CU 2137 din data de 6 septembrie 2022, firma care dezvolta un proiect imobiliar pe strada General de Brigada Ioan Eremia intra in legalitate cu amenajarea organizarii de santier Certificat de Urbanism pentru Geometrik Build SRL, firma controlata de fiul lui Cristi Borcea, pentru investitia de la…

- In proces, in iunie 2021, instanta a cerut sa vada si istoricul de carte funciara pentru terenurile situate pe strada Belvedere, la numele 8 si 10. Tot atunci, s a dispus si efectuarea expertizelor in legatura cu terenurile, insa raporturile de expertiza au intarziat sa apara. La ultimul termen de judecata,…

- Pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Oborului Bl L2 , din municipiul Constanta, echipele RAJA sunt nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile, joi ndash; 28 iulie 2022.Potrivit SC RAJA SA, astfel, in intervalul orar 09.00 ndash;…

- Echipele SC Confort Urban SRL vor interveni joi si vineri noapte cu utilaje pentru reparatii pe suprafata carosabilului pe bulevardul Mamaia, portiunile cuprinse intre strada Patriei si strada Zorelelor, pe sensul de mers dinspre Capitol spre Delfinariu si intre strada Zorelelor si strada Bucovina,…

- Comentariile Observatiile Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 29.07.2022 Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul imobiliar dezvoltat de firma Yoa Splendid Home SRL. Mediul…