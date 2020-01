Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru Alinei Sorescu! Cantareata si sotul sau au un mare motiv de bucurie, dupa ce in familia lor a avut loc un eveniment extrem de important. Vedeta a tinut sa impartaseasca vestea cu fanii ei, iar acestia au fost foarte incantati, felicitand-o prin sute de mesaje.

- O tanara de 19 ani obsedata de popularitatea pe rețelele sociale, s-a sinucis cu cateva zile inainte de Craciun. Devastata, familia ei a dezvaluit lupta pe care au dus-o cu ea, incercand sa o convinga ca viața nu se traiește online.

- Irina Rimes a fost externata de la Spitalul Elias, unde a fost internata in urma cu cateva zile cu hemoragie interna, suferind o interventie chirurgicala de urgenta. Cantareata a dat detalii despre starea ei de sanatate si a marturisit ca 2019 a fost „un an greu“.

- Cristina Neagu le-a transmis, marți, un mesaj fanilor sai, prin intermediul paginii sale personale de Facebook, anunța MEDIAFAX.”2019 a fost un an foarte greu pentru mine. Așa ca nu pot decat sa fiu fericita ca se termina, și sa sper ca anul ce vine va fi mult mai bun! Sa fie așa cum va doriți!…

- Artista a vorbit despre drama familiei sale, dezvaluind ca a pierdut un fratior, pe nume Andrei, pe cand acesta avea numai cateva luni, scrie cancan.ro. Citeste si O NOUA MAMICA in showbiz-ul din Romania. Cantareata tocmai a nascut O FETITA „M-am dus la o filmare acum cateva luni cu…

- Narcisa Guța a fost implicata intr-un scandal monstru in urma cu cateva luni. Manelista a fost internata in spital timp de o luna, dupa ce un fost iubit a intrat peste ea in casa și a batut-o crunt.

- Lidia Buble este o femeie implinita. La doar 26 de ani, vedeta are o cariera de succes, la care multi dintre noi doar viseaza, cucerind inimile miilor de fani cu talentul sau inconfundabil. Nici in ceea ce priveste viata privata nu sta mai rau. Cantareata traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Este cel mai iubit trapper din Romania, iar concertele lui ridica toți oamenii in picioare. Abi Talent, caci despre el este vorba, a avut parte de un eveniment tare neplacut in cadrul unuia dintre concertele sale, susținut in Tulcea.