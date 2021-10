Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a devenit mama din nou in urma cu o zi, iar dupa ce a facut primele declarații in calitate de parinte de fata, acum fosta dansatoare a Deliei a publicat și o fotografie emoționanta cu ea alaturi de micuța Anastasia. Fanii au reacționat imediat.

- Deși au trecut ceva timp de la ziua de naștere a fiicei lui, Victor Slav a a decis ca nu este prea tarziu sa-i ureze ”La mulți ani!” in mod public. Prezentatorul a postat doua poze din momentul in care și-a surprins fetița cu un tort imens, in ziua in care aceasta a implinit varsta de 5 ani.

- Artista a realizat o imagine din ambulanta, pe care a publicat o pe profilul personal.Loredana Groza a fost nevoita sa sune la 112, in acest weekend. Cantareata a ajuns in ambulanta.Artista a realizat o imagine din ambulanta, pe care a publicat o pe profilul personal. Celebra artista sta intinsa pe…

- Pe tatal Cleopatrei Stratan toata lumea il cunoaște, insa mama sa nu a avut atat de multe apariții online sau la TV și a preferat sa stea departe de lumina reflectoarelor. Astazi cantareața a publicat o fotografie alaturi de cea care i-a dat viața și a transmis și un mesaj emoționant

- Pepe și Raluca Pastrama au doua fete extrem de frumoase, care ii fac mandri și fericiți in fiecare minut al vieții. De curand, artistul a plecat la piscina cu fetițele sale și s-a pozat alaturi de Maria intr-un moment induioșator. Cat de mult ii seamana fata cea mare lui Pepe.

- Fiul cel mare a lui Laurențiu Reghecampf, Luca, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu gimnasta Asiana Peng. In urma cu puțin timp cei doi au postat o fotografie pe rețelele de socializare in care pareau extrem de apropiați, de asemenea in poza au fost surprinse mainile acestora la care tinerii…

- Gina Pistol a devenit mama pentru prima oara in luna martie a acestui an. De atunci se dedica creșterii fiicei Josephine. Pe rețelele de socializare mai imparte impresii cu mamele care o urmaresc. Așa a procedat și acum, cand le-a dezvaluit ca fiica ei se trezește des și ziua și noaptea. „Intrebare…