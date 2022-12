Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, Feli Donose și-a luat prin surprinde fanii, atunci cand a anunțat ca se desparte de tatal fiicei sale. Artista și Catalin au trait o frumoasa poveste de dragoste și nimic nu parea ca ii poate desparți. In plus, Feli Donose a fost ceruta in casatorie și parea ca lucrurile evolueaza…

- Feli Donose și-a anunțat fanii intr-o postare distribuita pe Instagram ca ea și Catalin au decis de comun acord sa se desparta. Marturisirile artistei i-au surprins pe fani, caci, nu de puține ori, Feli Donose marturisea cat de norocoasa este sa il aiba in viața sa pe Catalin.

- Jennifer Lopez a profitat de cea de-a 20-a aniversare a albumului ei "This Is Me... Then" si a revenit pe retelele de socializare pentru a anunta ca va lansa un nou album de studio, care se va intitula "This Is Me... Now", informeaza CNN.

- Cum sunt controlați romanii pe rețelele sociale, de ANAF. Lucian Heiuș: „Avem un soft care ne pune la dispoziție care cont, al carei persoane, este mai accesat” Cum sunt controlați romanii pe rețelele sociale, de ANAF. Lucian Heiuș: „Avem un soft care ne pune la dispoziție care cont, al carei persoane,…

- Aseara internetul a fost luat pe sus de un anunț șocant. Au aflat de pe rețelele de socializare de un nou divorț șocant in showbizul romanesc. Cei care au stat pe rețelele de socializare au citit anunțul care a fost facut aseara tarziu. Divorț șocant in showbizul romanesc. Larisa Dragulescu a anunțat…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a anunțat ca va face controale pe Facebook și Instagram. Cum vor fi verificate persoanele care fac afaceri pe rețelele sociale. Metoda care va fi folosita pentru a fi gasiți cei care realizeaza venituri in mediul online.

- Bataușul de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași trece de la lovirea unor elevi la amenințari foarte grave la adresa unui tanar din Miroslava. Denis Zaharia, practicant de arte marțiale, s-a luat la bataie vineri, 30 septembrie 2022, cu alți colegi chiar in curtea școlii In curtea Colegiului Tehnic…