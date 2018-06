Stiri pe aceeasi tema

- Elvetianul Roger Federer, liderul ATP, a pierdut, duminica, finala turneului de la Halle, cu premii de aproape doua milioane de euro, fiind invins de croatul Borna Coric, numarul 34 mondial, scor 7-6 (6), 3-6, 6-2.Roger Federer a ratat ocazia sa caștige pentru a zecea oara turneul de la Halle,…

- Borna Coric a reușit sa produca surpriza in finala turneului de la Halle, croatul invingandu-l pe marele Federer pe iarba, suprafața unde elvețianul a scris atatea pagini in istoria tenisului mondial. 7-6(6), 3-6, 6-2 a fost pentru Coric, finala competiției germane intinzandu-se pe durata a doua ore…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat pentru a 12-a oara in finala turneului ATP 500 de la Halle, Germania. Liderul mondial a castigat cu 7-6, 7-5 disputa din semifinale cu americanul Denis Kudla.Partida a durat 86 de minute si a fost una echilibrata.

- Roger Federer, pentru a 12-a oara in finala turneului de la Halle, dupa ce l-a invins pe americanul Denis Kudla cu 7-6 (1), 7-5. Tenismanul elvetian il va intalni in ultimul act pe Borna Coric. Croatul a profitat de abandonul din semifinale a spaniolului Roberto Bautista Agut, care a acuzat probleme…

- Croatul Borna Coric va fi adversarul elvetianului Roger Federer in finala turneului de tenis de la Halle (Germania), dotat cu premii de 1.983.595 euro, datorita abandonului din semifinale a spaniolului Roberto Bautista Agut, care a acuzat probleme la coapsa stanga, la scorul de 3-2 in favoarea sa,…

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut, cap de serie 4, s-a calificat in semifinalele turneului pe iarba ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 1.983.595 euro, dupa ce l-a invins pe rusul Karen Hacianov cu 6-3, 6-7 (3), 6-3. In semifinale, Bautista Agut va juca cu croatul…

- Mai multe rude ale Simonei Halep s au adunat in aceasta dupa amiaza la cafeneaua detinuta de Simona Halep in Constanta pentru a urmari partida idn finala turneului de la Roland Garros. Simona Halep o infrunta pe Sloane Stephens in finala turneului de la Paris. ...

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki a fost invinsa miercuri de olandeza Kiki Bertens, cu un sec 6-2, 6-2, in optimile de finala ale turneului de la Madrid si a ratat astfel sansa de a o detrona pe romanca Simona Halep din fruntea clasamentului WTA care va fi anuntat luni. Caroline Wozniacki,…