Naționala Angliei nu va juca niciun meci internațional impotriva Rusiei, dupa invazia dictata de Putin in Ucraina. E vorba despre toate competițiile internaționale! Anunțul a fost facut in aceasta seara de Federația Engleza de Fotbal. Polonia, Suedia și Cehia au refuzat deja sa intalnesca Rusia in barajul pentru Campionatul Mondial, acum federalii din Albion duc masurile la un alt nivel. ...