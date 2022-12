Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor citate, urmatoarea sansa de a pune pe agenda Consiliului JAI aderarea Romaniei la Schengen este in luna februarie la Consiliul European, unde unul din subiectele de pe agenda urmeaza sa fie cel legat de migratia ilegala.Aceleasi surse au subliniat ca in masura in care presedintia suedeza…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Romania trebuie sa vina cu un raspuns politic la votul Austriei impotriva admiterii in Spațiul Schengen. El a dat ca exemplu, la Interviurile Digi24.ro, un vot impotriva candidaturii Austriei la conducerea OSCE, dar și la decizii din Consiliul European in care…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Manfred Weber, presedintele Partidului Popular European, susține aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Intr-un interviu in exclusivitate la Digi24, el a declarat ca votul negativ al Austriei a pus la indoiala principiile fundamentale ale Uniunii Europene și ca daca aderarea unui stat nu se face pe…

- Liderul Partidului Popular European Manfred Weber afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca Romania apartine spatiului Schengen si ca, in calitate de presedinte al Grupului PPE si al partidului, este de datoria sa sa lucreze pentru aderarea la Schengen pentru Romania si Bulgaria. "Pentru a realiza…

- Ministrii de Interne din UE au facut o pauza in sedinta Consiliului JAI de la Bruxelles pentru a debloca situatia provocata de veto-ul Austriei fata de intrarea Romaniei si Bulgariei in Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. In acest moment, reprezentantii Germaniei duc discutii cu delegatia…

- Europenii SAR in ajutorul Romaniei pentru aderarea la Schengen: „Nu trebuie sa sufere romanii pentru problemele Austriei” Europenii SAR in ajutorul Romaniei pentru aderarea la Schengen: „Nu trebuie sa sufere romanii pentru problemele Austriei” Miniștrii statelor membre Schengen fac joi, in ședința Consiliului…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a declarat oficial la Palatul Victoria ca țara noastra va cere un vot in ședința de maine a Consiliului JAI. „Romania merge pana la capat” a spus Nicolae Ciuca, care a aratat ca starea de incertitudine nu mai poate continua. Șeful Executivului a declarat despre refuzul…