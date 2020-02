Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Rusia mizeaza in confruntarea pentru calificarea la Fed Cup Finals pe jucatoare cu puțina experiența in competiția pe echipe. Infruntarea dintre Romania și Rusia are loc sambata și duminica. Toate meciurile sunt liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. …

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, a declarat ca antisemitismul, xenofobia, rasismul fac parte din societate in Europa si ca fiecare guvern trebuie sa lupte impotriva lor. "Traim intr-o epoca grea, vedem aici si prin Europa ca antisemitismul, xenofobia, rasismul fac parte din societate.…

- Romania a preluat, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, Presedintia-in-Exercitiu (PiE) a Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), iar Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) - PiE a Consiliului de Afaceri al OCEMN (CA OCEMN) pentru o perioada de sase luni, se arata intr-un…

- PMP Brasov si-a anuntat duminica, in cadrul intalnirii organizatiilor din regiunea centru a tarii, candidatul la Primaria municipiului Brasov, actualul viceprimar Costel Mihai, lider al filialei brasovene, care a precizat ca nu doreste sa-si consolideze candidatura „prin comparatie cu un alt competitor…

- Contractul pentru lucrarile de reabilitare a exteriorului cladirii Teatrului Clasic „Ioan Slavic” nu a fost inca semnat, ofertele depuse de catre diferite companii sau asociații de companii din Romania și Italia fiind inca in deliberare. Cu toate acestea, Primaria se pregateste de etapa a doua a…

- Romania are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA. Este vorba despre acea evaluare care ne arata cat de pregatiți sunt elevii de 15 ani la capitolul matematica, științe și citire. Rezultatele la testarea PISA 2018 au fost afișate marți dimineața, pe site-ul Organizației pentru Cooperare…

- Viorica Dancila a anunțat ca va reveni pe o funcție importanta in PSD, dupa ce a fost ”executata” din postul de președinte al partidului pe care l-a condus numai 5 luni. Dancila a precizat, luni seara, la Romania TV, ca va candida, in februarie, la Congres, pentru postul de șefa a Organizației de…