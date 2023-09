FCU Craiova a reușit un joc senzațional cu Farul Constanța, caștigand clar, cu 4-0, disputa de duminica seara, din Banie, din cadrul etapei 8 a Superligii. A fost un joc in care gazdele au fost foarte concentrate, determinate și eficiente, in timp ce campionii Romaniei au dormit bine in ghete. Craiovenii au deschis scorul prin Van Durmen, cu o lovitura de cap de la 10 metri, dupa o centrare perfecta a lui Compagnucci (’18, 1-0). Baieții lui Vasilica au mai inscris o data inainte de pauza. A fost o centrare a lui Mascarenhas de pe stanga, Chițu a preluat in centrul careului și i-a pasat la intalnire…