CSA Steaua și FCSB s-au duelat azi in etapa 6-a din play-off-ul Ligii de Tineret. Oaspeții s-au impus cu 3-0, sub ochii lui Lucian Filip, membru in staff-ul FCSB, și Leo Strizu, fost antrenor al echipei din Liga 1. FCSB a inceput in forța duelul din Liga de Tineret cu rivalii de la CSA Steaua și a deschis scorul prin Mihai Toma, jucator luat in iarna in cantonamentul primei echipe, dupa o ezitare in apararea adversa. ...