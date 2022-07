FCSB – Universitatea Cluj 1-1. Pas greșit pentru roș-albaștrii, în debutul sezonului (Video) FCSB a debutat cu un semieșec noul campionat. Vicecampioana a remizat duminica seara, scor 1-1, cu Universitatea Cluj, pe Arena Nationala, intr-un meci contand pentru etapa 1 din Superliga. Nou-promovata a deschis scorul prin Adrian Balan, in minutul 45+4, din pasa lui Ioan Filip. In minutul 54, portarul Andrei Gorcea l-a faultat pe Florin Tanase dupa o iesire hazardata dintre buturi. Florin Tanase a transmormat de la punctul cu var și a stabilit scorul final. Au evoluat echipele: FCSB: Tarnovanu – V. Cretu, Dawa, Harut, S. Serban (Ov. Popescu 46’) – Olaru, Edjouma (Sut 46’), Fl. Tanase – Cordea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

