- Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, s-a declarat multumit de prestatia echipei sale la meciul cu Chindia Targoviste, castigat cu scorul de 2-0, in etapa a noua din Liga 1.Iulian Cristea a deschis scorul in minutul 23, dupa o greseala de pozitionare a portarului Chindiei si si-a trecut in cont a […] Articolul…

- FCSB a caștigat meciul disputat luni seara, in deplasare la Giurgiu, cu Chindia Targoviște, scor 2-0, in etapa a 9-a a Ligii I. Iulian Cristea a deschis scorul in minutul 23, dupa o centrare a lui Moruțan. Tanase a inchis tabela in minutul 56 cu un șut din marginea careului. In finalul partidei, Buș…

- Antrenorul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul sau este obtinerea celor trei puncte in partida din deplasare, de vineri seara, cu Gaz Metan Medias, din etapa a 8-a a Ligii 1 de fotbal. ''Vreau sa castig partida cu Gaz Metan, imi doresc…

- Ilie Dumitrescu, 51 de ani, a analizat meciul Dinamo - Craiova 0-1 și a identificat problema din jocul „cainilor”. Vezi AICI rezultatele + programul etapei #7 din Liga 1 „Sa ținem cont de valoarea jucatorilor lui Dinamo. Ii ai pe Borja Valle, Camara, jucatori cu o tehnica foarte buna, pe Garcia, care…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, considera ca Justin Ștefan, secretarul general al LPF, ar putea caștiga șefia Ligii la urmatoarele alegeri, cu o condiție: sa insiste pentru introducerea video-arbitrajului in Liga 1. Zguduita de scandaluri care se invart in jurul arbitrajelor dezastruoase,…

- Managerul spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Capitala, Emilian Imbri, avertizeaza ca pe masura ce numarul imbolavirilor crește in intreaga lume, și achiziția de medicamente folosite in tratarea COVID va deveni din ce in ce mai dificila. Emilian Imbri a declarat la Digi24 ca deja nu…

- FCSB - VIITORUL 3-0. Ilie Dumitrescu (51 de ani), fost mare jucator la Steaua și la echipa naționala, a fost impresionat de evoluția FCSB-ului din victoria cu Viitorul. „Mister” a explicat imediat dupa meci ce a remarcat in jocul echipei lui Toni Petrea. ...

- Ilie Dumitrescu (51 de ani) nu este pe deplin convins de FCSB, in ciuda victoriei categorice a roș-albaștrilor din prima etapa, scor 3-0 cu Astra. Din postura de analist TV, „Mister” a atras atenția asupra improvizațiilor de la nivelul apararii lui FCSB, unde exista doar doi fundași centrali de meserie…