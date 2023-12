Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Baba Alhassan (23 de ani) și atacantul Daniel Paraschiv (24 de ani) nu fac parte din lotul deplasat de Hermannstadt pentru meciul cu FCSB. FCSB - Hermannstadt, in runda cu numarul 20 din Superliga, este programat sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP și televizat pe Prima Sport 1, Orange…

- Pentru ca Gigi Becali nu știe sa taca, am aflat ca FCSB a rezolvat transferurile lui Baba Alhassan și Luis Phelipe, unul mijlocaș central ghanez de 23 de ani venit de la Hermannstadt, celalalt atacant stanga brazilian de 22 de la Poli Iași. Ambii au semnat in aceste zile, latifundiarul angajandu-se…

- Gigi Becali e pregatit sa scoata aproape un milion de euro pentru Luis Phelipe și Baba Alhassan. Dar ambii au cifre mai slabe decat jucatorul la care a renunțat in vara: Malcom Edjouma. Patronul FCSB, liderul din Superliga, a planuit trei transferuri pentru aceasta iarna. „Vreau un optar, un atacant…

- Gigi Becali a rezolvat doua transferuri la FCSB, a batut palma cu Poli Iași pentru extrema Luis Phelipe și a facut o oferta consistenta pentru Baba Alhassan, mijlocaș central la Hermannstadt, mutare anunțata in premiera de GSP.ro. Ilie Dumitrescu considera ca cei doi vor avea de gestionat doua probleme.…

- Cand incepe vacanța de iarna 2023-2024: Elevii se vor bucura de doua saptamani libere Cand incepe vacanța de iarna 2023-2024: Elevii se vor bucura de doua saptamani libere Elevii s-au intors la școala luni, 4 decembrie, pentru ultimele trei saptamani de cursuri din modulul 2, potrivit calendarului anului…

- Cristiano Bergodi, actual antrenor la Rapid, traia in urma cu 14 ani un episod pe care nu-l mai traise in cariera. Era in vestiarul FCSB-ului cand Gigi Becali a intrat peste echipa la pauza. Fostul capitan de la Lazio l-a dat afara pe patron in pauza confruntarii cu Sheriff Tiraspol, iar acum iși amintește…

- Leo Grozavu, antrenorul lui Poli Iași, a comentat remiza obținuta pe terenul lui Hermannstadt, scor 0-0, și a vorbit despre un posibil transfer al lui Luis Phelipe (22 de ani) la FCSB. Leo Grozavu, dupa Hermannstadt - Poli Iași 0-0 „Asta e felul meu de a fi, țin baieții in priza. Nu sunt multe de spus.…

- FCU Craiova - Hermannstadt 1-1. Aurelian Chițu, marcatorul oltenilor, a avut un discurs dur la finalul partidei din Banie. Golgeterul SuperLigii, cu 7 reușite, a criticat atitudinea echipei. Considera ca jucatorii de la FCU Craiova sunt superficiali și iși trateaza adversarii de sus. ...