- Fanii au luat cu asalt casele de bilete, inaintea derby-ului dintre FCSB si Rapid. Ultimele tichete au fost puse astazi in vanzare, la Arena Nationala, iar suporterii au stat la coada pentru a prinde unul. FCSB va primi vizita celor de la Rapid, in derby-ul etapei a zecea din play-off. Partida se va…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) nu este cel mai liniștit antrenor din Superliga in momentul de fața, iar totul s-a schimbat in defavoarea lui in decurs de o luna. Rapid a pierdut meciul cu CFR Cluj (1-4) și are trei eșecuri din tot atatea meciuri in play-off. Antrenorul italian primea numai cuvinte de…

- Rapid a umilit-o pe FCSB, 4-0, iar la finalul partidei de pe Arena Naționala, fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu a vorbit la superlativ despre prestația lui Ovidiu Hategan, cel care a condus impecabil partida din etapa #30 a Superligii. Intrebat dupa meci cum i s-a parut arbitrajul din…

- Rapid a cerut lovitura de la 11 metri in minutul 18 al derby-ului cu FCSB, la un duel intre Rrahmani și Dawa. Chemat de Sebastian Colțescu sa revada faza la monitorul VAR, Ovidiu Hațegan a luat o decizie rara și a pastrat decizia din teren. Prima repriza a derby-ului de pe Arena Naționala a fost lipsita…

- Rapid a anunțat ca meciul cu FCSB se va disputa cu casa inchisa. Programat inițial pe Giulești, derby-ul Rapid – FCSB a fost mutat pe Arena Naționala, dupa ce conducerea clubului alb-vișiniu a vazut cererea mare de bilete. Iar decizia a fost una inspirata, fanii respectandu-și angajamentul de a cumparat…

- La inceputul acestui sezon, Rapid l-a transferat pe Claudiu Petrila (23 ani) de la CFR Cluj, sub forma de imprumut inițial, pe un sezon, cu prima opțiune de a-l transfera definitiv, ardelenii urmand s-ai opreasca un procent de 24% dintr-o eventuala vanzare mai departe. Inițial, gruparea alb-vișinie…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul „cainilor”, a oferit un discurs realist la finalul partidei. Zeljko Kopic, dupa Dinamo - Rapid 1-2 „Nu vreau sa vorbesc despre noroc. Am facut un meci bun pana in apropierea porții…

- Cele doua rivale istorice pregatesc meciul de sambata seara de pe Arena Naționala, Dinamo și Rapid duelandu-se in jucatori și in bani. Zeljko Kopic il are la dispoziție pe Politic, așteapta sa vada daca ii poate folosi pe Velkovski și pe Milanov. Situațiile lui Ghezali și Larrucea s-ar putea lamuri…