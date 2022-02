FCSB l-a achiziționat pe francezul Malcom Edjouma. Detaliile transferului (Video) FCSB a anunțat achiziția mijlocașului Malcom Edjouma de la FC Botoșani. Francezul in varsta de 25 de ani va purta tricoul cu numarul 18, pe care l-a avut și la formația moldava. FCSB a precizat ca Edjouma se va prezenta la antrenamentele echipei incepand din 11 februarie. Pana atunci va mai juca la FC Botoșani in meciurile cu Dinamo și U Craiova 1948. ”Bine ai venit, Malcom Edjouma! FCSB anunța ca a ajuns la un acord cu Fotbal Club Botoșani pentru transferul lui Malcom Edjouma. Mijlocașul francez in varsta de 25 de ani a semnat deja contractul și va purta tricoul cu numarul 18. De asemenea, acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

