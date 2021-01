Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man a declarat, vineri seara, dupa meciul castigat de FCSB, cu scorul de 2-0, in fata echipei CSU Craiova, ca el si colegii sai au stiut ce au vrut si au strans randurile dupa infrangerea din confruntarea cu CFR Cluj. El a precizat ca FCSB a inceput slab meciul si chiar a existat o discutie…

- Fotbaliștii de la FCSB sunt grozavi datorita calitaților ofensive, dar acesta e și singurul capitol la care exceleaza. O analiza ampla arata ca altele sunt echipele specializate pentru aparare, mai concentrate și mai inteligente. Man și Moruțan sunt fotbaliști excelenți pentru atac, dar la FCSB nu exista…

- Daca inaintea ultimului antrenament premergator meciului cu Chindia Targoviște s-a descoperit inca un caz de Covid in tabara Universitații Craiova , in speța Nicușor Bancu, azi clubul a mai anunțat pierderea unui fotbalist. Astfel, Cristiano Bergodi nu poate conta in aceasta seara nici pe Mihai Balașa.…

- Casa Fotbalului gazduieste luni, procedura prin care vor fi stabilite duelurile din faza saisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2020-2021, informeaza FRF. In aceasta runda vor intra in competitie si cluburile din Liga 1. Echipele care au fost prezente in optimile sezonului precedent,…

- Dan Petrescu a precizat, la suparare, ca va pleca de la CFR Cluj dupa meciul cu AS Roma din Europa League din cauza arbitrajelor de care formația sa are parte în Liga 1. La aflarea acestei vești, Mihai Stoica l-a ironizat pe contul personal de Facebook pe tehnicianul campioanei României.Context:…

- Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a prefațat meciul cu Hermannstadt de luni, in cadrul unei conferințe de presa. FCSB și Hermannstadt joaca luni, 26 octombrie, de la ora 21:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. De asemenea,…