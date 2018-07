Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - DINAMO 3-3 // Introdus la pauza in locul lui Teixeira, Florinel Coman a facut cel mai bun meci de cand e la FCSB. A inscris o "dubla" in poarta lui Dinamo in remiza spectaculoasa din Derby, 3-3. Dupa meci, cel poreclit "Mbappe" de finanțatorul Gigi Becali a incercat sa explice execuția de la…

- Deși U Craiova nu a caștigat niciun meci in acest sezon, 0-1 cu CFR Cluj și 0-0 cu Poli Iași, un jucator al oltenilor l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu. Fostul internațional l-a laudat pe atacantul sarb Jovan Markovici, 17 ani, pe care l-a comparat cu Marcus Rashford, atacantul lui Manchester United. In…

- Dupa Gigi Becali, și Helmuth Duckadam s-a aratat dezamagit de atitudinea pe care o are Florinel Coman. Il critica aspru pe acesta, fotbalist cumparat de FCSB pentru 3 milioane de euro. "In momentul actual, Coman nu prea vrea sa fie fotbalist. Am vazut jucatori mult mai putini talentati decat el, dar…

- Dinamo și FC Voluntari se infrunta in prima etapa in Liga 1, de la ora 21:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 21:00 » Dinamo - FC Voluntari Urmarește AICI partida liveTEXT echipele probabile Dinamo: Penedo -…

- Mirel Radoi l-a criticat din nou pe Gigi Becali: ”Duce echipa spre faliment!”. Mirel Radoi nu-l iarta pe nașul Gigi Becali și, de cate ori are ocazia, il „ințeapa” . Mirel Radoi este acum director sportiv al naționalei de tineret a Romaniei, calitate in care a vorbit despre stagnea lui Florinel Coman.…

- Mirel Radoi, managerul sportiv al naționalei sub 21 de ani a Romaniei, a vorbit despre Florinel Coman in termeni laudativi, dar a lasat sa se ințeleaga ca cel poreclit "Mbappe" nu e folosit pe un post care sa-l avantajeze la FCSB. "Florinel Coman e un jucator formidabil. L-am vazut antrenandu-se la…

- "Generația de Aur" contra "legendele Barcelonei" este capul de afiș al verii sportive din țara noastra. "Sports Festival" are loc la Cluj, in perioada 14-17 iunie, iar meciul de fotbal programat pe Cluj Arena la 16 iunie reprezinta cel mai bun prilej pentru microbiști sa-și revada pe gazon idolii.…

- U Craiova și FCSB joaca de la 20:45 in derby-ul penultimei etape din play-off. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Mirel Radoi, fost antrenor și jucator la FCSB, a vorbit despre meciul dintre cele doua formații și spune ca echipa roș-albastra…