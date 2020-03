Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali spune ca in cazul in care ar fi stiut ca Balgradean a semnat cu formatia clujeana, acesta nu ar mai fi fost folosit in meciul cu FC Botosani, din cadrul primei etape a play-off-ului Ligii I (2-2). DEZASTRU pentru Gigi Becali dupa ce a pierdut MARCA STEAUA. Niciodata in istoria…

- CFR CLUJ - FCSB 1-0 // Gigi Becali, patronul FCSB, nu l-a menajat nici pe Florinel Coman dupa infrangerea suferita pe terenul lui CFR Cluj, 0-1. Nemulțumit ca fotbalistul pe care vrea sa-l vanda cu zeci de milioane de euro a criticat public arbitrajul lui Istvan Kovacs, Becali a dezvaluit ca l-a sunat…

- Managerul Academiei „Gica Popescu“, Paul Raducan, a fost prezent astazi in studioul Radio Sud (97.4 FM) . Fostul fotbalist al Universitatii Craiova si Pandurii Targu Jiu a fost invitatul lui Alexandru Virtosu la „Repriza de Sud. Conducatorul gruparii de la „Hanul Doctorului“ a vorbit despre fotbalul…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, spune ca nu vrea sa mai auda de transferul lui Dan Nistor, dupa ce dinamovistul a ratat și transferul la CS Universitatea Craiova. „Nistor nu ma mai intereseaza, ca nu are unde sa joace, il avem și pe Olaru acolo”, a spus Becali pentru GSP.ro. Dan Nistor a fost dorit…

- Dat afara de Gigi Becali de la FCSB și ajuns la CS Universitatea Craiova, fundașul Mihai Balașa, 24 de ani, a analizat anul care se apropie de final. „A fost un an foarte bun, din toate punctele de vedere, chiar daca am trecut și prin momente mai puțin bune, dar eu il consider reușit și sper ca anul…

- Gigi Becali a respin s o eventuala impacare cu Florin Talpan și amintește de un sondajul comandat de GSP la nivel național și realizat de GfK, una dintre cele mai mari companii de cercetare de pe piața din lume. Conform sondajului, 40,9% din suporteri țin cu FCSB, urmați de Dinamo (13,7%), CS Universitatea…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca nu doreste ca formatia CS Universitatea Craiova sa se califice in play-off-ul Ligii I. In acelasi timp, el nu considera echipa Astra Giurgiu o contracandidata la titlu.