- Ne respectam promisiunile și ne respectam pasagerii care achiziționeaza bilete de avion Blue Air. Continuam sa informam periodic audiența despre pasagerii transportați și zborurile efectuate. Blue Air anunța ca in, saptamana 31, a transportat 76,175 pasageri pe zborurile comerciale operate din/catre Romania spre/din…

- Zorya Luhansk - Universitatea Craiova 1-0 | Laszlo Balint, antrenorul oltenilor, recunoaște prestația slaba din Polonia și analizeaza golul primit din faza fixa. Returul se disputa in Romania, pe 11 august, de la 20:30Daca trece de Zorya Luhansk, Craiova va da in play-off-ul Conference League peste…

- FCSB a caștigat meciul disputat, miercuri seara, scor 1-0, in deplasare, cu echipa slovaca Dunajska Streda, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a declarat ca Gigi Becali a facut o strategie foarte buna. „Au jucat bine și Becali,…

- Antrenorul e chipei FCSB, Nicolae Dica, prefațat prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Intalnim o echipa intr-o forma foarte buna, o echipa ofensiva, cu o dinamica buna, o echipa care isi doreste…

- Echipele romanesti din Europa Conference League, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Sepsi, și-au aflat potențialele adversare din play-off-ul competitiei daca vor reusi sa treaca de turul al treilea preliminar. Ddaca va trece de Sahtior Soligorsk, campioana din Belarus, CFR Cluj va da peste invingatoarea…

- UEFA a stabilit, marti, posibilele adversare ale echipelor din Romania in play-off-ul Conference League, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon. CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Sepsi trebuie sa treaca din adversarele din turul trei preliminar pentru a ajunge in play-off. In turul…

- Sediul UEFA de la Nyon a gazduit astazi tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Conference League, competiție in care Romania are patru reprezentante: CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe. Universitatea Craiova, in cazul in care o va elimina in turul 3 preliminar pe Zorya…

- Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut vineri „acțiuni urgente” impotriva variolei maimuței in Europa, in contextul in care numarul cazurilor s-a triplat in ultimele doua saptamani, informeaza G4Media. Intr-un comunicat, directorul regional al organizației de sanatate a facut apel la țarile europene sa…