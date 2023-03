Stiri pe aceeasi tema

- Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat și inceperea play-off-ului, doua echipe de tradiție au primit din partea FIFA interdicție la transferuri, pentru datorii mai vechi ajunse la scadența și neachitate.

- Rapid a pierdut un nou proces și a primit interdicție de a face transferuri. Gruparea din Giulești trebuie sa-i plateasca peste 90.000 de euro unui fotbalist sarb care a jucat la aceasta echipa acum zece ani. Președintele clubului, fostul internațional Daniel Niculae, a explicat care este situația.…

- Rapid București a primit o noua interdicție la transferuri. Clubul din Giulești a pierdut procesul la TAS cu fostul mijlocaș Nemanja Milisavljevic, iar conducerea este nevoita sa plateasca pana la finalul lunii restanțele in valoare de 92.000 de euro.Daniel Niculae, președintele Rapidului, declara…

- Rapid a pierdut procesul la TAS cu mijlocașul Nemanja Milisavljevic, care a jucat pentru giuleșteni intre iulie 2012 și ianuarie 2013, și a primit și interdicție la transferuri. Gruparea din Giulești susține ca va plati pana la finalul lunii restanțele in valoare de 92.000 de euro catre sarb, astfel…

- Joyskim Dawa revine in primul „11” al FCSB pentru duelul din aceasta seara cu FC Argeș, dupa ce a fost doar rezerva la derby-ul cu CSU Craiova. Camerunezul ii ia locul lui Iulian Cristea, practic una dintre doleanțele exprimate public de Gigi Becali. Dawa este in meciul cu FC Argeș, din etapa viitoare,…

- Prestația catastrofala a lui Joyskim Dawa (26 de ani) din FCSB - Farul 2-3 l-a convins și pe Gigi Becali ca stoperul adus de la Botoșani nu e de nivelul unei echipe care se bate pentru titlu. Patronul le-a dat unda verde celor din staff-ul tehnic pentru a nu-l mai folosi titular cu orice preț. Infrangerea…

- Casele a doua familii din localitațile Oneaga și Lucovița s-au aprins, sambata, din cauza coșurilor necurațate Casele a doua familii din localitațile Oneaga și Lucovița au fost in pericol, in aceasta dupa-amiaza, din cauza unor incendii care au izbucnit in jurul coșurilor de fum. Pompierii din Botoșani…

- Transportatorii care au adus in Republica Moldova cetațeni straini, care nu indeplinesc condițiile de intrare pe teritoriul țarii noastre, sint obligați sa asigure transportarea acestora, in termen de 24 de ore, la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care aceștia il accepta sau unde sint acceptați.…