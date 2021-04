Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu CFR Cluj, din Supercupa Romaniei. CFR Cluj – FCSB se joaca joi, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport. La conferința de presa,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca jucatorii Andrei Miron si Darius Olaru, ambii accidentati in meciul cu Sepsi OSK din Liga I, nu vor putea evolua, joi, in meciul din Supercupa Romaniei cu CFR Cluj. "Din pacate nu ne vom putea…

- FCSB se pregatește meciul din Supercupa Romaniei, cu CFR Cluj, dar și de duelurile din play-off-ul Ligii 1. Inainte de partida de joi, din Supercupa, Gigi Becali, patronul FCSB, se arata ingrijorat de absența mijlocașului Darius Olaru (23 de ani). Acesta s-a accidentat in meciul cu Sepsi și ar urma…

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul de la FCSB, s-a declarat ingrijorat de accidentarile lui Andrei Miron și Darius Olaru din meciul cu Sepsi, scor 1-1. Cronica meciului Sepsi - FCSB, AICI „Am doi accidentați dupa acest joc pe care nici nu am reușit sa il caștigam, asta ma preocupa foarte tare. Sa…

- FCSB a caștigat cu scor de neprezentare duelul pentru primul loc in Liga 1, in fața celor de la CFR Cluj, iar Eric de Oliveira (35 de ani) crede ca formația „roș-albastra” are cei mai buni fundași centrali din campionat. Iulian Cristea și Andrei Miron au ajuns la trei partide fara consecutive in care…

- Finanțatorul Gigi Becali (62 de ani) ar fi decis, alaturi de antrenorul Toni Petrea (45) și managerul general Mihai Stoica (55) ce jucatori vor pleca de la FCSB in vara. FCSB este prima in Liga 1, cu 54 de puncte (3 peste CFR Cluj, care are un meci in minus), dar nu toți jucatorii „roș-albaștri” mulțumesc…

- Iulian Cristea (26 de ani), fundașul central al celor de la FSCB, a fost surprins in tribune la meciul dintre Gaz Metan și CFR Cluj. Gaz Metan - CFR Cluj este liveTEXT AICI Iulian Cristea nu a fost folosit de Toni Petrea in meciul caștigat sambata de FCSB, scor 1-0, impotriva Chindiei Targoviște. Fundașul…

- Croatul Damjan Djokovic (30 de ani), mijlocașul lui CFR Cluj, este dorit de Marius Șumudica la Rizespor, dar și de Dan Petrescu, la Kayserispor. Fotbalistul venit la CFR Cluj vara lui 2017, gratis, este tot mai aproape sa se desparta de formația antrenata de Edi Iordanescu, fiind dorit de cei doi antrenori…