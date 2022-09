Stiri pe aceeasi tema

Echipa Farul Constanta a intrecut duminica, pe teren propriu, formatia FC Arges, scor 3-0, si a trecut pe primul loc in clasamentul Superligii. Meciul, care a contat pentru etapa a zecea, a fost intrerupt timp de opt minute, pentru a i se acorda ingijiri medicale unui spectator, potrivit news.ro.

Steaua Bucuresti a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci considerat in deplasare, din cadrul etapei a sasea a Ligii a II-a de fotbal.

Otelul Galati a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1, marti, in deplasare, in ultimul meci din etapa a doua a Ligii a II-a de fotbal.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins vineri, in deplasare, formatia slovena Krim Ljubljana, in meci amical. Antrenorul Adrian Vasile s-a bucurat de revederea cu Gianni Cretu, castigator al Ligii Campionilor in 2022 la volei masculin si antrenor al nationalei Sloveniei.

Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 31-25 (14-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci de pregatire in care si-a prezentat lotul pentru noul sezon competitional.

Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins, joi, formatia SCM Ramnicu Valcea, in meciul inaugural al Cupei Craiovei.

Dinamo Bucuresti a castigat jocul amical cu SC Popesti Leordeni (Liga 3), scor 1-0 (1-0) pentru echipa antrenata de Ovidiu Burca, potrivit news.ro

Formatia FCSB nu a avut probleme in amicalul pe care l-a disputat, miercuri, in compania echipei de pe locul 4 din Divizia Nationala a Republicii Moldova, FC Sfantul Gheorghe Suruceni, impunandu-se cu scorul de 6-0, noteaza news.ro.