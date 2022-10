Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Caritas Alba Iulia organizeaza dupa doi ani de pauza, acțiunea umanitara "Un milion de stele pentru nevoiași". Vineri, 14 octombrie, de la ora 18, in 6 localitați din județele Mureș, Harghita și Covasna se vor aprinde iar candelele solidaritații, fiecare flacara reprezentand simbolic o persoana…

- Vanatorii din judetele Covasna, Harghita si Mures se vor intalni la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe, in cadrul reuniunii anuale, urmand sa dezbata, printre altele, o serie de aspecte legate de protejarea si gestionarea faunei salbatice. In deschiderea celei de-a zecea editii a „Intalnirii…

- La Sf. Gheorghe a inceput concursul de preparat kurtoskalacs, din cadrul Festivalului Deliciilor Dulci. In competiție au luat startul 13 echipe din Covasna, Harghita și Mureș, care iși vor pune la incercare abilitațile de a pregati cel mai gustos colac secuiesc. Decernarea premiilor va avea loc la ora…

- In vederea marcarii unui secol de la nașterea compozitorului maghiar Ligeti Gyorgy, Asociația Klavier ART a inițiat un turneu care cuprinde 14 concerte in cadrul carora sunt prezentate viața și opera acestei personalitați de marca a istoriei universale a muzicii din secolul XX. In cadrul acestor seri…

- Este opinia Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FRCR ), ai carui reprezentanți o transmit, an de an, autoritaților statului roman. Aflata la a XIX-a ediție, manifestarea devenita un adevarat forum "romano-roman" se va intruni in perioada 14 – 18 septembrie la Universitatea de…

- „Mini Transilvania", parcul cu machete ce prezinta cladiri istorice transilvanene din peste 90 de localitați, va gazdui in weekend-ul 26-28 august un eveniment special, Primul targ de miniaturi din Romania. Parcul se afla in apropierea județului Mureș, la doar 90 de kilometri, in localitatea Baile Seiche…

- Sunt circa 10 localitați din Romania care au pierdut cel puțin 70% din populație. Peste 30 de localitați in care locuiesc cu 60-70% mai puțini oameni, iar in total, in peste 3.200 de așezari populația s-a impuținat. Comuna Malnaș din Covasna apare ca pierzand aproape 80% din locuitori in ultimii 30…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, astazi, ca pana in acest moment, in Romania s-a recoltat peste 94% din suprafața de grau. „Avem paine, putem asigura nevoile tarii pana la anul viitor. Avem si disponibiliati pentru export!” a declarat Daea. Seceta din ultima luna nu a afectat productia…