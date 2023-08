Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe nou-promovata Poli Iași, intr-un duel din runda #3 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- Poli Iași și Hermannstadt se infrunta azi, de la 18:30, in runda #2 din Superliga. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 Poli Iași - Hermannstadt, live de la 18:30 Live + Statistici Poli Iași - Hermannstadt.…

- Voluntari - Botosani, meci contand pentru prima etapa a campionatului din Romania, este programat, luni, 17 iulie, de la ora 18:30, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Oțelul Galați primește vineri, de la ora 18:30, vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida care deschide noul sezon de Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Este prima partida pe care Oțelul Galați o joaca pe prima scena dupa o…

- FC Buzau și Oțelul Galați se intalnesc in aceasta seara, de la ora 19:00, intr-un duel de maxima importanța din play-off-ul ligii secunde. Partida care le poate asigura galațenilor promovarea in prima liga e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...

- FCSB și CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 8 din play-off-ul SuperLiga. In cazul unei victorii, echipa lui Elias Charalambous s-ar apropia la un singur punct de liderul Farul Constanța. Partida este transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Poli Iași, formație deja promovata in Liga 1, și Steaua București se dueleaza in aceasta seara, de la ora 19:00, in derby-ul etapei #8 din play-off-ul ligii secunde. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...