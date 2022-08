Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul amical disputat in aceasta vara, FC Unirea Dej n-a avut mila de Gloria Bistrița, formație pe care a invins-o cu 7-2. Partida de verificare dintre cele doua formații a avut loc ieri, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej. Oaspeții au deschis scorul, din penalty, in minutul 3,…

- Miercuri, ripensiștii au susținut primul test de la revenirea din cantonamentul recent de la Hațeg. Intr-un duel jucat in arena „Dan Paltinișanu”, elevii lui Iulian Muntean au trecut cu 4-2 de CSC Dumbravița, formație promovata in aceasta vara. A fost 3-0 deja in minutul 10! Ene a deschis scorul in…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat cu 2-0 duelul amical cu CFR Cluj 2. Partida de verificare a avut loc ieri, de la ora 10, pe Stadionul Municipal Dej. Ambele goluri ale dejenilor au fost marcate, in finalul confruntarii, de Alex Pop (‘76, ‘88). Scorul putea fi chiar mai mare, insa Cristian Chira…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…

- Un șofer risca sa fie privat de dreptul de a conduce mijloace de transport dupa ce a acumulat numarul maxim de puncte de penalizare. Acesta se deplasa cu 101 km/h prin localitatea Chirilovca din raionul Taraclia, iar pentru incalcarea admisa risca amenda in de la 1500 pana la 1800 de lei și 5 puncte…

- Sheriff Tiraspol a invins HSK Zrinjski cu scorul general 1-0 și s-a calificat in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Moldovei va juca cu caștigatoarea meciului Maribor (Slovenia) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus). Partida tur va avea loc in deplasare pe 19/20 iulie, iar returul este programat…

- FC Unirea Dej a anunțat azi, prin intermediul unui comunicat, o noua sosire la echipa. Este vorba despre Ciprian Calugar, un mijlocaș in varsta de 18 ani, imprumutat de la ”U” Cluj. ”Mijlocașul in varsta de 18 ani va evolua la Dej, sub forma de imprumut, de la “U” Cluj. In acest an, fotbalistul de picior…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste, marti seara, de la ora 21:45, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, selectionata Muntenegrului, intr-o partida contand pentru Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor. In primele trei partide din actuala editie a Ligii Natiunilor, „tricolorii”…