FC U Craiova 1948 – CS Mioveni 1-1. Oltenii egalară în finalul meciului (Video) FC U Craiova 1948 a terminat la egalitate meciul disputat vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu CS Mioveni, in prologul etapei a treia a play-out-ului Ligii 1. In minutul 8 al meciului, Diallo l-a faultat pe Rusu din postura de ultim aparator, iar arbitrul central Istvan Kovacs i-a aratat direct cartonașul roșu. Suporterii gazdelor au scandat impotriva arbitrului de etnie maghiara, acesta oprind partida pentru 3 minute. Oaspeții au deschis scorul in minutul 59. Popa a respins greșit o centrare, iar Dumitriu a profitat și a inscris. Gazdele au egalat in minutul 88, prin Huyghebaert. FC U Craiova… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

