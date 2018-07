Formația din Ciarda Roșie a facut al treilea transfer al verii. Cel mai nou nume din lotul Ripensiei Timișoara e George Monea, un mijlocaș U21 care provine de la nou promovata in elita FC Hermannstadt, dar care in sezonul trecut a evoluat in doar trei partide pentru sibieni. Conducerea roș-galbenilor iși continua astfel campania de […] Articolul FC Ripensia a mai facut o achiziție ”externa”. Roș-galbenii au imprumutat un tanar mijlocaș de la FC Hermannstadt a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .