- Petrolul s-a impus in fața lui Dinamo cu scorul de 1-0, pe „Ilie Oana” din Ploiești, grație golului marcat cu zece minute inainte de final de brazilianul Jair. Pe o vreme geroasa, peste 7000 de spectatori au fost prezenți in tribunele stadionului „Ilie Oana” din Ploiești pentru a asista la unul dintre…

- Dambovițeanul Daniel Popa a fost unul dintre eroii Universitații Cluj in meciul cu FC Hermannstadt, ce a contat pentru etapa a 22-a din Superliga. In partida cu sibienii, ,,Popica” a marcat golul victoria al ,,Șepcilor roșii” cu 11 minute inainte de ultimul fluier al arbitrului, dupa ce a primit o pasa…

- Un derbi – Petrolul versus Dinamo 1-0 (0-0), in prima zi a weekend-ului in curs – care a fost odata și se dorește sa fie nemuritor; drept dovada și cel de aseara! Pe o vreme de iarna sadea, așa cum și trebuia in ianuarie, „Ilie Oana” a fost curațat de pe la pranz. S-au facut […]

- Petrolul - Dinamo 1-0. La finalul meciului de pe „Ilie Oana”, spiritele s-au incins și a fost doar un pas pana sa se ajunga la bataie. Sergiu Hanca, fost jucator la Dinamo, a revenit pe teren pentru Petrolul dupa 3 luni de pauza, din cauza unei accidentari. A intrat pe parcursul meciului, iar dupa fluierul…

- In cantonamentul de pregatire și meciuri-test din Lara-Kundu, strategia Petrolului a fost aleasa astfel: prima zi – cu un singur antrenament, din cauza orei de sosire in stațiune (4 ianuarie 2024, dupa pranz), apoi, din 5 pana pe 10 ianuarie, inclusiv, cate doua, iar singurele partide de verificare…

- Atacantul moldovean, Vitalie Damașcan, a marcat golul victoriei pentru echipa Sepsi in meciul cu CFR din etapa a 20-a a Superligii romanești. Internaționalul nostru a inscris golul de 2-1, stabilind scorul final in minutul 85. Damașcan a inceput meciul din postura de rezerva și a fost introdus pe teren…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) a fost decisiv in victoria pe care Genoa a obținut-o cu Verona, 1-0, in etapa a 12 din Serie A. Dupa ce a marcat singurul gol al meciului, in minutul 44, cu o execuție spectaculoasa, fundașul roman a vorbit despre importanța reușitei sale și despre planurile…