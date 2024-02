Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous – antrenorul etapei a 23-a in SuperligaLiga Profesionista de Fotbal l-a desemnat pe Elias Charalambous antrenorul echipei ideale a etapei a 23-a a Superligii, dupa ce FCSB s-a impus in deplasarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, invingand Universitatea Craiova, potrivit Mediafax.…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 23-a: PORTAR Lukas Zima (Petrolul Ploiești) – Portarul prahovenilor a fost imbatabil, avand sapte interventii in duelul prahovenilor cu Otelul. A bifat al 10-lea meci fara…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 25-a din Superliga. Runda va incepe pe 9 februarie, cu partida dintre Oțelul și FCU Craiova, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 12 februarie, cand e programat meciul dintre Farul și Dinamo. Derby-ul rundei a 25-a va fi CFR Cluj…

- Superliga a revenit cu prima etapa din 2024, o etapa in care s-au marcat 27 de goluri, iar Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei cu numarul 22. Sepsi a reușit scorul campionatului, 6-0 impotriva lui Poli Iași, Rapid a revenit de la 1-3 cu FCU Craiova și a caștigat, U Cluj a fost…

- Comisia de Disciplina a stabilit sancțiunile pentru incidentele provocate de suporteri la meciurile CFR Cluj - ”U” Cluj 4-0 și Petrolul - Rapid 0-0.Dupa derby-ul de la Cluj, Comisia de Disciplina a dictat o amenda in valoare de 22.500 de lei pentru CFR Cluj și una de 15.000 de lei pentru Universitatea.Clubul…

- Basarab Panduru a analizat mutarile facute de primele trei clasate din Superliga: FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Fostul internațional a laudat-o pe FCSB pentru transferul extremei braziliene Luis Phelipe (23 de ani) și a apreciat faptul ca Universitatea Craiova a adus jucatori pe pozițiile…

- „Șepcile Roșii” au sunat adunarea devreme in noul an, iar trupa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau a plecat deja in cantonamentul din Antalya. Clujenii vor juca in trei partide amicale in Turcia, contra celor de la Kocaelispor (7 ianuarie) și contra celor de la Sabail (12 august), plus un amical pe 9 ianuarie,…

- FCSB a obținut o singura victorie in precedenta luna și pentru ca a suferit din plin la fazele fixe. Roș-albaștrii au incasat 5 din ultimele 7 goluri in urma unor momente statice. FCSB a primit 8 goluri in acest campionat ca urmare a fazelor fixe. Nu mai puțin de 4 dintre ele au venit incepand cu luna…