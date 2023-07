Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 17 iunie 2023, la sala Luceafarul, din București, a avut loc o festivitate organizata de Liga Profesionista de Fotbal cu prilejul premierilor pentru trecuta ediție de campionat. Au fost aleși drept „cel mai bun jucator” – Denis Alibec (Farul), „cel mai bun antrenor” – Gheorghe Hagi (Farul), „golgheterul…

- Propunerea clubului FCSB de eliminare a regulii U21 incepand cu editia 2023-2024 a Superligii a fost respinsa, marti, 27 iunie, de Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal.Finantatorul gruparii ros-albastre, Gigi Becali, a fost prezent la sedinta de la sediul LPF pe care a parasit-o dupa scurta…

- Prognozele date in mod repetat de "Ziarul de Iasi" pe parcursul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal s-au adeverit: Politehnica Iasi a promovat fara probleme in Liga I de fotbal. Trei au fost principalele chei ale promovarii: culoarul extrem de favorabil avut, banii iesenilor si Cornel Sfaiter.…

- Echipa nipona Urawa Red Diamonds a castigat Liga Campionilor Asiei la fotbal, dupa ce a invins formatia saudita Al Hilal, detinatoarea trofeului, cu scorul de 1-0 in mansa a doua a finalei competitiei, sambata la Saitama (Japonia), informeaza AFP.In prima mansa, la Riad, scorul a fost egal, 1-1.…

- Petrolul a caștigat in al noualea minut al prelungirilor cu FC Botoșani, 1-0, și e sigura ca va ramane in Superliga și din sezonul viitor. „Lupii galbeni” au evitat matematic și „barajul”, iar la finalul meciului au declanșat sarbatoarea pe gazon. Fluierul final a adus „izbavirea” pe „Ilie Oana”. ...

- Ploiestenii au reusit sa castige in fata celor de la FC Botosani, sambata seara, intr-un meci contand pentru play-off-ul Superligii de fotbal. FC Petrolul a castigat cu 1-0, singurul gol al partidei fiind inscris de catre Constantin Budescu, in minutul 90+9, din penalty. Pana la confruntarea din aceasta…

- Petrolul - FC Botoșani 1-0 » Duelul de la Ploiești a fost decis la ultima faza, cand Junior Pius (27 de ani), stoperul moldovenilor, a comis un penalty stupid. Partida de pe „Ilie Oana” se pregatea sa se termine egal, in ciuda numeroaselor ocazii ratate de cele doua formații in aceasta dupa-amiaza.…

- Chindia Targoviște merge la Craiova pentru Victorie, in aceasta seara ,de la ora 20: 30, joaca cu FCU Craiova 1948, in deplasare, in etapa a șasea a play-out-ului Superligii. Chindia Targoviște a obținut in ultimul joc cu FCU, 0-0, in returul sezonului regular, pe 28 februarie 2023, la Ploiești.…