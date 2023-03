Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona s-a impus, duminica seara, pe terenul celor de la Villarreal, scor 1-0, in runda cu numarul 21 din La Liga. Trupa antrenata de Xavi Hernandez (43 de ani) a inceput bine partida, irosind prima oportunitate in minutul 3, prin Robert Lewandowski. Lansat perfect in adancime de Pedri, atacantul…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- FC Barcelona a reușit sa se impuna la limita in etapa a 19-a din La Liga, scor 1-0, in deplasarea de la Girona. Xavi a pierdut insa un jucator important, ieșit accidentat in prima repriza.

- Barcelona o infrunta ACUM pe Getafe, intr-o confruntare din runda #18 din La Liga. Partida a inceput la ora 19:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. ...

- Real Madrid și Barcelona vor disputa finala Supercupei Spaniei. Meciul este programat duminica, de la ora 21:00 și va fi transmis in direct la Digi Sport 1. Cele doua mari rivale s-au mai intalnit o data in acest sezon, in turul din La Liga cand Real Madrid s-a impus cu 3-1 in fața gruparii catalane.…

- FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga.Ousmane Dembele a marcat unicul gol al meciului de la Madrid, in minutul 22. Pe final, in minutul 90+2, arbitrul Jose Luis Munuera Montero a eliminat cu rosu direct cate un jucator de la fiecare…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, s-a impus pe terenul lui Club Polideportivo Cacereno, formație din liga a patra spaniola, scor 1-0, in faza 16-imilor Cupei Regelui. Madrilenii au trimis mingea in poarta inca din primele minute ale meciului. Rodrygo l-a lansat in adancime pe Marco Asensio, care i-a…