- Clubul FC Barcelona a anuntat Federatia spaniola de fotbal (RFEF) ca prima sa echipa nu va juca meciurile sale de acasa din sezonul viitor pe Camp Nou, ci pe Stadionul Olimpic Montjuic, informeaza EFE si L'Equipe.In stagiunea 2023-2024, FC Barcelona va trece de la cele 99.354 de locuri de pe Camp…

- Liga spaniola de fotbal (La Liga) a depus plangere dupa insultele rasiste aduse lui Vinicius Jr, jucatorul lui Real Madrid, in timpul meciului cu FC Barcelona, El Clasico, disputat duminica pe stadionul Camp Nou, a anuntat joi ziarul AS, citat de RMC Sport.La Liga a denuntat joi insultele si scandarile…

- Compania Spotify a anuntat ca din vara 2022 este sponsorul de baza a clubului de fotbal FC Barcelona. Clubul catalan apeleaza la acest parteneriat pentru a se stabiliza din punct de vedere financiar. FC Barcelona a incercat sa scape din colapsul financiar scotand la oferta numele grandiosului stadion…

- In plin scandal de corupție, Barcelona se mai confrunta cu o problema. Lui Gavi, superstarul de 18 ani al catalanilor, inca nu i-a fost inregistrat contractul la prima echipa, in ciuda deciziei inițiale a instanțelor din Spania. Inițial, La Liga i-a interzis Barcelonei inregistrarea contractului lui…

- Federatia spaniola de fotbal (RFEF) a transmis catre UEFA "toate informatiile pe care le are in acest moment" in legatura cu presupusele plati efectuate de clubul FC Barcelona catre Jose Maria Enriquez Negreira, un fost responsabil al arbitrajului, a anuntat joi secretarul general al RFEF, Andreu…

- Antrenorul Carlo Ancelotti s-a declarat convins, vineri, ca va ramane la Real Madrid in sezonul viitor, desi echipa este la 8 puncte in spatele lui FC Barcelona in La Liga, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga.Ousmane Dembele a marcat unicul gol al meciului de la Madrid, in minutul 22. Pe final, in minutul 90+2, arbitrul Jose Luis Munuera Montero a eliminat cu rosu direct cate un jucator de la fiecare…

- Barcelona și Espanyol se infrunta astazi, de la ora 15:00, in derby-ul Cataloniei, confruntare din etapa #15 din La Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. ...