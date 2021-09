Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona s-a salvat in extremis de la un nou esec! Gruparea catalana a remizat pe teren propriu cu Granada, scor 1-1, marcand golul egalizator in minutul 90. Fara victorie in acest sezon, echipa oaspete a deschis scorul inca din minutul 2, prin Domingos Duarte.

- Viitorul adversar al lui Sheriff Tiraspol in Liga Campionilor, Internazionale Milano a facut un pas greșit in Serie A. Discipolii lui Simone Inzaghi au incheiat la egalitate meciul cu Sampdoria in deplasare, scor 2-2.

- Talibanii au încheiat o întâlnire de trei zile la care a fost discutata formarea unui nou guvern pentru Afganistan, a anuntat gruparea într-un comunicat, citeaza BBC.Liderul Mullah Hibatullah Akhundzada a condus discutiile privind „actualele probleme politice, de securitate…

- Hingherii din Alba Iulia vor acționa in viitorul apropiat și in localitatea Roșia de Secaș. Mai exact, intre cele doua localitați va fi incheiat un protocol de colaborare, privind serviciile de gestionare a cainilor fara stapan. Contractul va fi incheiat pe durata unui an, de la data semnarii protocolului. …

- 4 opțiuni de transfer pentru Lionel Messi dupa anunțul zguduitor al plecarii de la Barcelona. De neconceputul s-a produs, totuși. Starul argentinian se desparte de gruparea catalana dupa 21 de ani in care a caștigat 35 de trofee. „Obstacole financiare și structurale” au dus la acest deznodamant, a anunțat…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu formatia slovaca Spartak Trnava disputata, joi seara, pe Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Europa Conference League.

- Selectionatele de fotbal ale Spaniei si Elvetiei sunt la egalitate, 1-1 (1-0, 1-1), dupa cele 120 de minute ale meciului care are loc vineri, la Sankt Petersburg, in sferturile de finala ale EURO 2020. Vor urma lovituri de departajare de la 11 metri. Spania a deschis scorul prin autogolul…

- Echipa naționala a Braziliei a terminat evoluția in faza grupelor a Copei America doar cu o remiza. Selecționata "carioca" a incheiat la egalitate partida cu reprezentativa Ecuadorului, scor 1-1.