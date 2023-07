FC Argeș a câștigat la scor de tenis amicalul cu ARO Câmpulung FC Arges s-a impus cu 6-0, in confruntarea de miercuri seara, de pe stadionul Nicolae Dobrin, cu ARO Muscelul Campulung, nou-promovata in Liga a III-a. Reușitele alb-violeților au fost semnate de Angelov si Dulcea, ambii cu cate doua goluri, Zatreanu si Pirvu. Jocul a fost la discreția piteștenilor, muscelenii avand doar o singura oportunitate de gol in debutul partidei, portarul Bucur reușind sa respinga șutul lui Darius Grigore din interiorul careului. In testul cu muscelenii, antrenorul Alexandru Pelici a utilizat jucatorii care au evoluat mai puțin in amicalul de la pranz cu CS Mioveni, dar… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

