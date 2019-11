FBI anunţă capturarea unui „carder” doljean Autoritatile din SUA au anuntat ca un barbat de 37 de ani, din Carcea, a ajuns in Salt Lake City, unde va fi judecat pentru infractiuni informatice. Doljeanul a fost extradat in SUA printr-o hotarare a Curtii de Apel Craiova. Suspectul a fost condamnat si in Romania pentru fapte asemanatoare, iar in vara anului 2017 a fost eliberat conditionat. Biroul Federal de Investigații (FBI) din SUA a anuntat prinderea unui doljean de 37 de ani, acuzat de comiterea de infractiuni informatice. Barbatul a fost extradat in SUA printr-o hotarare din data de 2 octombrie a Curtii de Apel Craiova. A ajuns in Salt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

