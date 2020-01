Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din statul american Florida cauta un barbat suspectat ca a intrat prin efracție in casa altui barbat și i-a supt degetele de la picioare in timp ce dormea, scrie Digi24.ro Intamplarea a avut loc pe 24 decembrie, in orașul Bradenton, iar victima s-a trezit in timpul nopții și l-a gasit pe…

- Un morun urias, pescuit ilegal din apele bratului Borcea, a fost salvat si eliberat in mediul natural de catre specialisti din cadrul Institului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti, alaturi de politistii ialomiteni de la Transporturi. Monstrul avea o lungime de 260…

- Un tanar de 21 de ani din Zlatna este cercetat de polițiști ca fiind autorul unui furt dintr-o locuința din oraș. Mai exact, tanarul in noaptea de Ajun, acesta ar fi intrat intr-o locuința de unde a furat un televizor. Ulterior, televizorul in valoare de 700 de lei, l-a vandut unui barbat, pe suma de…

- Un echipaj de politie din Baia Mare a pazit o noapte intreaga cadavrul unui barbat, dupa ce angajatii de la Medicina Legala au anuntat ca ei nu lucreaza decat in intervalul 8.00-16.00. Incidentul a fost semnalat in noaptea de 25 spre 26 decembrie.

- Un automobil, care figureaza in bazele de date ca fiind furat, a fost descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iași. Acesta era transportat de un barbat cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, in varsta de 38 de ani.

- Oli Ardelean, unul dintre membrii USR cunoscuti, a fost exclusa din partid in miezul nopții, dupa ce intr-o postare mai veche pe Facebook afirmase ca o parte dintre semnaturile pentru ”Fara penali in funcții publice” au fost cumparate.

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti si procurori DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda aproximativ cinci kilograme de cannabis, in masina sa fiind gasit si un pistol letal, detinut ilegal. In cadrul anchetei in acest caz, anterior a mai fost confiscata o cantitate…

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti si procurori DIICOT, in Bucuresti, dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda aproximativ cinci kilograme de cannabis, in masina sa fiind gasit si un pistol letal, detinut ilegal. In cadrul anchetei in acest caz, anterior a mai fost confiscata…